Sikret NM-medaljer på hjemmebane

I gutteklassen ble det bronse på Oppdalsbanken/Myran og sølv til Toyota Bilia/Foss. I jenteklassen var det Lag Mesloe og Lag Forbregd som sikret seg henholdsvis bronse og sølv etter junior-NM på hjemmebane. Lag Ramsfjell i både jente- og gutteklassen tok gullet.

- Vi startet bra

For Toyota Bilia/Foss ble finalen mot Lag Ramsfjellen tøff kamp.

- Vi startet bra, men så gikk det ikke vår vei, forteller laget til Opdalingen etter kampslutt.

Etter to omganger var det ingen av lagene som hadde tatt poeng. I tredje omgang stakk Lag Ramsfjell av med tre poeng, før laget fra Oppdal tok ett poeng i omgang nummer fire. Dermed var det match igjen.

Men i femte og sjette omgang tar Lag Ramsfjell til sammen sju poeng, og kampen er avgjort og de vinner 9-1.

- Akkurat nå kjennes en sølvmedalje litt surt ut, men gi oss noen timer, så smaker den nok godt, sier Michael Mellemseter til Opdalingen.

- Vi har hatt en veldig fint turnering, hvor vi har spilt mange gode kamper. Hvorfor det ikke går vår vei idag er rett og slett fordi at vi misser i enkelte deler av spillet og vi spiller ikke opp mot vårt beste, sier de.

Toyota Bilia/Foss består av Morten Illøkken Hovdal, Andreas Slipersæter Hårstad, Michael Mellemseter og Kristian Foss (skip).

I bronsefinalen fikk Oppdalsbanken/Myran en enkel oppgave mot lag Wolan. Etter fire omganger ledet oppdalslaget 5-2 og kampen var over etter seks omganger. Oppdalsbanken/Myran vant til slutt 11-2 over lag Wolan og sikret bronsen.

Oppdalsbanken/Myran består av Sander Vittring Vindal, Jon Aunøien, Emil Mellemseter Kvål, Jakob Haugland, Harald Skarsheim Rian og Jørgen Myran.

Jevnspilt finale

I jenteklassen var det Lag Forbregd fra Oppdal som skulle hamle opp med Lag Ramsfjell om å stikke av med gullet. Finalen var veldig jevnspilt og lagene fulgte hverandre helt til siste sten ble satt.

- Akkurat nå kjennes det veldig bittert ut med sølv. I dag fikk vi rett og slett ikke til spillet vårt, og når de får tre poeng i sjette omgang, så føler jeg at kampen er litt avgjort, forteller Mari Aalbu Forbregd til Opdalingen.

De tapte til slutt finalen 4-6.

Men jentene kan se tilbake på et godkjent NM.

- Turneringen for oss har vært veldig bra. Vi vant jo alle kampene i innledene, så det er vi veldig fornøyd med, sier de.

Nå går turen videre til Tyrkia og Kasakhstan for jentene. Mari skal være to uker i Kasakhstan og spille Universaden, mens resten av laget reiser til Tyrkia for å delta i europeisk-OL.

- Det kommer til å bli en opplevelse, forteller de.

De har også planer om å være med på mix-NM, som også arrangeres på hjemmebane i februar.

Lag Forbregd består av Mari Aalbu Forbregd, Hannah Skarsheim Rian, Eline Mjøen (skip) og Astri Forbregd.

Lag Mesloe fra Oppdal sikret bronsemedaljen, etter å ha tapt 4-5 for Lag Ramsfjell i semifinalen. Lag Mesloe består av Sara Klefstad Holmen, Anne Foss, Nina Aune og Eirin Mesloe.