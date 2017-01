Til topps i Hamburg Masters

Det forteller skip Steffen Walstad til Opdalingen etter at seieren i Hamburg Masters var sikret.

Team Minera Skifer var det eneste ubeseirede laget i turneringen, etter at de vant samtlige kamper i innledene og i sluttspillet. I finalen møtte de Lag Smith fra Skottland. Laget fra Oppdal vant til slutt 6-3.

- Det var en bra kamp av samtlige. Vi ble vel kun presset ved noen få anledninger. I sjette omgang kom det en upresset feil fra oss, som slipper de inn i kampen igjen. Men den fikk vi tilbake omgangen etter og da var seieren et faktum, forteller Walstad.

Det er lagets første seier på World Curling Tour, som før helgen var rangert som nummer 24 i verden inneværende sesong.

- Det var rått å endelig ta seieren, og jeg er veldig stolt av laget. Vi har hatt en fantastisk sesong og nærmer oss nå de aller beste på rankingen, sier han.

Nå reiser de hjem for å pakke baggene til to uker i Almaty, Kasakhstan, der de skal forsøke å forsvare tittelen fra to år siden.

Øverst kan du se finalen mot Lag Smith!