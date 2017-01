- Målet er 100 meter

Jo Krogstad (13) er ennå ikke store karen, men jeg skulle likt å se den som kan måle seg med ungguttens dristighet i hoppbakken. I helga satte han utfor 90-meters bakken på Lillehammer, og fant det ikke verdt å sette nedslag før han passerte 95 meter - og vel så det.

Tankene går til Jo Nesbøs kjente låt "90-metersbakken", der det, noe redigert, heter;

"Et treningsrenn en vinterkveld. På hoppkanten så satser han, en redd ung mann og ingen typisk vinner. Ingen har ham siden sett, han forsvant i svevet rett og slett, så faren hans fikk endelig rett; at nordmenn hopper lengre enn finner".

Jo forsvant ikke helt, han landet som sagt trygt på 95 meter pluss, og ikke er han spesielt redd heller. Prestasjonen, som pappa filmet, og som dere kan se i videoen øverst i saken, er også uoffisiell ny bestenotering for hopptalentet i Rennebu idrettslag. Uoffisiell fordi det var et treningshopp, og derfor ble målt manuelt.

Sist helg var i det hele tatt nokså hektisk for Jo og sjåfør, trener, altmuligmann og pappa Robert. Jo hoppet i Gausdal på fredag, Hamar på lørdag og Lillehammer på søndag. I Lierberget på Hamar deltok Jo i "Oddvar-rennet", hvor han ble nr. 2 i sin klasse, etter å ha hoppet 66 m i 70-metersbakken.

- Jeg ledet etter 1. omgang, bomma litt i den andre, men berget såvidt andreplassen, sier han.

Den fryktløse tenåringen hopper minst tre ganger i uka, pluss at det blir en del imitasjonstrening hjemme på Berkåk. I tillegg går en del av fritiden til fotballtrening, for Jo er det vi trygt kan kalle et multitalent, og gjennom innsatsvilje og talent gjør han seg slett ikke bort, hverken når det er snakk om sommer eller vinteraktiviteter.

I mars skal han delta i FIS Youth Cup i Granåsen, en konkurranse for kombinertløpere som foruten nordmenn, samler deltakere fra Japan, Russland, Tyskland, Østerrike, Slovenia, Tsjekkia, Finland og mange andre nasjoner.

- Nivået er skyhøyt, og jeg trener ikke så mye langrenn, så den konkurransen tar jeg som kvalitetstrening, sier han nøkternt.

Om fjorten dager er det renn i Gausdal, før Solan Gundersen lekene i Alvdal, som er det uoffisielle norgesmesterskapet for 12-14 åringene, starter i slutten av februar.

Innimellom deltar Jo Krogstad på renn rundt omkring når det passer seg sånn. Ambisjonsnivået er stort, og målsettingen klar. I hvert fall på kort sikt.

- Målet er å passere 100 meter i løpet av sesongen, sier han.