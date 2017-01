Dramatisk da Elias kvalifiserte seg til finalen i X Games

Finalen i SnoCross ble i kveld kjørt under X Games i USA, med Elias Ishoel på startstreken med nummer 200 på sin grønne scooter.

Elias startet i 2. semifinaleheat, og lå som nummer to da kjørerne fikk rødt flagg, noe som betydde omstart. Også i det andre forsøket, ble kjørerne vinket av, etter at flere av dem kjørte ut i den krevende og trange svingen rett etter starten.

- Dramatikken vil ingen ende ta, utbrøt Sportskanalens kommentator Jonas Greve

Etter mye dramatikk, kom kjørerne i heatet seg endelig av gårde, og etter knallsterk kjøring, sikret feltetes yngste deltaker seg finaleplass med å bli nummer tre i semifinaleheatet.

I finalen måtte Elias se seg forbikjørt to ganger av den svenske vinneren Petter Narsa i den korte og humpete løypa, og havnet til slutt på 7. plass. Det er en plass lengre nede på resultatlisten enn i fjoråets renn.

- Synd, men det er veldig bra med to finaleplasser to år på rad for feltets yngste deltaker. Elias Ishoel har mange gode år foran seg, sa Kasper Wikestad og Jonas Greve i TV2 Sportskanalen.

Petter Narsa tok gull foran Adam Renheim. Dermed ble det dobbel svensk jubel under første konkurransedag i Aspen, Colorado. Amerikanske Lincoln Lemieux kapret den siste pallplassen, foran sin landsmann, legenden Tucker Hibbert. Hibbert jaktet sin tiende gullmedalje i X Games, men denne gang måtte han nøye seg med fjerdeplass og havnet dermed utenfor pallen.