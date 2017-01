Skienern har fått nytt navn

Styret i Enern Oppdal har besluttet å endre målgang for Saltdalshytta Skienern 25. februar til Grøtsætra, skriver daglig leder Margrete Blokhus i en pressemelding til Opdalingen.

- Vi har endret målgang på grunn av at vi ser at vinteren byr på særdeles utfordrende vær- og føreskifter. Det er lite tele i bakken, og dermed så utsettes snøen for mildvær både under og over snøen.

- Samtidig ser vi at vi har en del infrastrukturelle utfordringer med traseen inn til Oppdal sentrum. Enern ønsker å sette deltakeren i fokus, og da er snøforhold prioritet nummer 1, opplyser Blokhus.

Enern jobber nå med å få på plass et fullspekket program i sentrum på ettermiddag.

Den observante leser ser kanskje også at Oppdals største skirenn har fått nytt navn. Skienern har blitt til Saltdalshytta Skienern. Norges største hytteleverandør har blitt med på laget.