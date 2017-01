Junior NM og Norgescup senior i skiskyting er i gang

Løpere fra Rennebu og Oppdal er i helga i Oslo for å bryne seg mot landets beste juniorer under norgesmesterskapet i skiskyting. Konkurransene startet fredag med sprint, og her gikk Kristine Hokseng Øien, Oppdal IL inn til en 38. plass på tiden 27.50.4 i klasse K17. Med til sammen fem bom på de to skytingene, kom hun i mål, 7.20 bak vinneren Åsne Skrede, Geilo. Mia Norheim pådro seg sju bom, og ble til slutt nummer 47 i samme klasse.

Mennenes sprint i 17 års klassen ble vunnet av Ørjan Moeng, Røros. Her ble Henrik Uv Værnes, Rennebu nummer 83, vel ti minutter bak vinneren. I klasse K18 ble Simen Hårstad, Rennebu nr. 20, vel to og et halvt minutt bak vinneren Ole Christian Johnsrud, Bjerke IL Ski.

Menn 19 ble vunnet av Jørgen Brendengen Krogsæter, Ullensaker skiklubb. Her ble Fredrik Frick, Oppdal IL, beste lokale løper med en 28. plass, knappe fire minutter bak vinneren. Martin Smestu Holm, Rennebu IL ble nummer 65, vel sju minutter bak gullmedaljevinneren fra Ullensaker.

Resultatmessig gjorde Ole Andreas Flotten det aller best av våre løpere, da han gikk inn til 15. plass i seniorklassen, 1.38 bak vinneren Henrik Sagosen Smeby, IL Beveren.

Lørdag fortsetter Norgesmesterskapet i skiskyting for juniorer i Holmenkollen. Da er det normaldistanse som står på programmet.