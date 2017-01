Svak skyting ødela gode plasseringer

Flere juniorløpere fra Rennebu og Oppdal deltok i lørdagens normalprogram i Norcescupen i skiskyting i Holmenkollen. Felles for dem alle var bom, bom, bom. Unntaket var Martin Smestu Holm, Rennebu IL som i klasse M19 traff blinken imponerende sytten ganger på de fire skytingene.

For Martin gikk det derimot litt for sakte i sporet, og han havnet til slutt på 48. plass. To plasser foran på listen, finner vi Fredrik Frich, Oppdal IL. Fredrik bommet på nesten halvparten av de tjue skuddene, men holdt bra fart i sporet, og ble altså nummer 46, snaue seks minutter bak vinneren Jørgen Brendengen Krogsæter, Ullensaker Skiklubb.

I M17 gikk Rennebus Henrik Uv Værnes inn til en 76. plass, etter å ha pådratt seg åtte bom på standplass, i K17 ble Oppdalsløperne Kristine Hokseng Øien og Mia Norheim henholdsvis nummer 34 og 41, begge med åtte bom etter fire skytinger.

Simen Hårstad og Indre Halseth, begge Rennebu, slet også voldsomt på standplass. En skulle nesten tro at den berømte Holmenkolltåka gjorde forholdene ekstra krevende for skiskytterne.

- Nei. På fredag var det riktignok mye tåke her, men i dag er det fine forhold i Kollen forteller Kjetil Værnes til Opdalingen.

Simen og Indre fikk anvist henholdsvis ni og ti bomskudd etter to liggende og to stående skytinger, noe som selvsagt er alt for mye om en skal ha håp om å hevde seg i den tøffe konkurransen.

- De kan, med et hederlig unntak for Martin, egentlig mye bedre på standplass, og jeg tror at spesielt Simen og Indre er skuffet etter løpet, sier Værnes.

Simen Hårstad ble nr. 28 i klasse M18, 5.44 minutter bak vinneren, mens klubbkamerat Indre Halseth ble nummer 64.

Søndag er det stafett i Holmenkollen, der kretsene komponerer sine lag. I skrivende stund er disse lagene ennå ikke satt opp, så det er foreløpig usikkert hvem av "våre" løpere som eventuelt får gå.