Skal tilby curling som toppidrett

Oppdal videregående skole (OVS) har i flere år hatt tett samarbeid med Oppdal Curlingklubb. I dag legger skolen til rette for at elever på idrettsfag får to økter med curling i uka. Nå skal skolen satse enda mer på sporten.

– Vi er ikke helt ferdig med utformingen ennå, men vi planlegger å tilby curling som et fag for elever på alle utdanningsprogrammene på skolen fra høsten av. Det er ikke bare idrettsfagelever som skal få nytte av dette, men elever på yrkesfag og studiespesialisering skal også kunne velge faget, forteller OVS-rektor Torkild Svorkmo-Lundberg til Opdalingen.

Oppdal som et ressurs-senter i curling

Planen er at elever som velger faget skal få to curlingøkter i uka gjennom skolen. I tillegg til treninger utenfor skoletid vil de mest aktive curlingspillerne få til sammen fire-fem treninger i uka.

Omtrent halvparten av Norges beste ungdomsspillere i curling holder til i Oppdal. Slik vil rektoren at det skal være i fremtiden også.

– Vi ser for oss å kunne utvikle Oppdal til å bli et ressurssenter for curling, sier han.

Fagtilbudet blir et samarbeid mellom skolen, Oppdal Curlingklubb og Olympiatoppen Midt-Norge.

– Curlingklubben i Oppdal har god kontakt med landslagsledelsen og Pål Trulsen. Curlingforbundet er veldig positiv til planene, og vi er i gang med å ordne et møte med dem, forteller rektoren.

Gjennom spissingen av alpint på toppidrett har den videregående skolen i Oppdal hatt stor nytte av fylkeskommunens samarbeid med Olympiatoppen Midt-Norge.

– Trenere og utøvere får nyttig veiledning og kurs. Vi håper å kunne gi det samme tilbudet til curlingelevene også, forteller rektoren.

Ønsker elever fra hele landet

Skolen har en målsetting om å få elever fra hele landet til å kunne dra nytte av det nye tilbudet.

– Det er ikke helt avklart ennå, men vi er i samtaler med fylkeskommunen om det er mulig å unngå nærskoleprinsippet. Det er gjort noen endringer politisk som gjør at det skal være enklere å få skoleplass på tvers av fylkesgrensene, forteller Svorkmo-Lundberg.

– Dette er fantastisk

Oppdaling og visepresident i curlingforbundet, Stein Mellemseter, er kjempebegeistret over planene om å gjøre curling til et eget fag på Oppdal videregående skole.

– Dette er fantastisk! Det kan føre til at mange flere kan satse på curling. Det gjør igjen at vi kan få mange gode curlingspillere i fremtiden, sier Mellemseter til Opdalingen.

Mandag skal Svorkmo-Lundberg ha et møte med curlingklubben i Oppdalsbanken Curlinghall.