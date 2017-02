- Lover godt for fredagens sprint

Torsdag startet årets Ski-NM på Lygna. På programmet for dagen sto det 10 kilometer klassisk for kvinner og 15 kilometer klassisk for menn.

Fra Rennebu deltar Håkon Myrmo i norgesmesterskapet i langrenn. I åpningsrennet ble 22-åringen nummer 122 av totalt 144 startende. Tiden ble 44:52.8. 6:22.6 bak vinner Didrik Tønseth.

- Jeg gikk jevnt med det jeg har vist tidligere i vinter. Kroppen fungerte veldig bra, så det lover godt for morgendagens sprint, forteller Myrmo til Opdalingen.

Vil gå sesongens beste sprint og 30 km

På fredagens sprint har rennbyggen store planer.

- Jeg har planer om å gå sesongens beste sprint. Jeg har hatt litt stang ut på dem i år, sier han.

Lørdag er det 30 kilometer skibytte på NM-programmet.

- Der må jeg få til et jevnt løp. Her har jeg også planer om å gå sesongbeste, forteller Myrmo.

Grunnet for få løpere stillere ikke Rennebu stafettlag på søndag.