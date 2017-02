Her kan du følge Elias Ishoel

I helga er det klart for den femte runden av AMSOIL Championship Snocross-serien, og denne gangen har Snocross-sirkuset flyttet seg til Salamanca i New York med US Air Force Snocross National.

Følg Elias direkte i videovinduet over!

Forrige helg deltok oppdalingen i X Games 2017 i Aspen. Her kvalifiserte Elias seg til finalen, men i finalerunden fikk han problemer. 18-åringen kjørte i mål på en 7. plass.