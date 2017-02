Følg Elias Ishoel direkte

I helga går den femte runden av AMSOIL Championship Snocross-serien av stabelen. Denne gangen befinner Snocross-sirkuset seg i Salamanca i New York med US Air Force Snocross National.

Natt til lørdag kjørte Elias Ishoel i mål på en 5. plass i Pro Open-finalen. Tim Tremblay, Tucker Hibbert, Kody Kamm tok de øverste plassene.

I natt er det nye muligheter for 18-åringen fra Oppdal. I denne artikkelen kan du følge veien til finalen direkte. Under finner du tidsskjema for kvelden i norske tider.

Kl. 19.50 - trening

Kl. 22.30 - trening

Kl. 00.20 - runde 1

Kl. 01.35 - runde 2

Kl. 02.15 - LCQ

Kl. 03.05 - finale

Dramatisk da Elias kvalifiserte seg til finalen i X Games X Games 2017 er i gang i Aspen, og Elias Ishoel kvalifiserte seg i kveld til finalen i SnoCross. Det skjedde ikke uten dramatikk.

Følg Elias direkte i videovinduet over!