Slik gikk det med Elias Ishoel i natt

Natt til lørdag kjørte Elias Ishoel den femte runden av AMSOIL Championship Snocross-serien. I Salamanca i New York ved Seneca Allegany Resort & Casino, kjempet 18-åringen seg til finalen i Pro Open-klassen.

Her ble det ikke et kanonløp av Elias, men oppdalsgutten kjørte i mål på en 5. plass.

Tim Tremblay, Tucker Hibbert, Kody Kamm tok de øverste plassene i Pro Open-finalen.

Natt til lørdag fortsetter konkurransen for Elias i USA. På opdalingen.no kan du følge løpene direkte. Under finner du tidsskjema for kvelden i norske tider.