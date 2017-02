Super dag i «The Hill»

Påskestemning er en fin beskrivelse av lørdagens FIS-renn i Hovden i Oppdal.

Helt siden det første rennet på torsdag har værgudene spilt på lag med arrangøren Oppdal Alpin.

Etter to dager med storslalåm var det klart for disiplinen slalåm. Skyfri himmel og kjempeføre ga publikum to spennende omganger i herre- og dameklassen.

Se bildeserie av lørdagens FIS-renn i Hovden øverst i artikkelen!

Lokale resultater

Fabian Wilkens Solheim var raskest ned "The Hill" av gutta med tiden 1:34.80. Kristiane Bekkestad kom ført i mål av jentene på tiden 1:38.24.

Eivor Sundseth fra Oppdal Alpin endte på en 24. plass, 14.54 sekunder bak vinnertiden.

Ylva Tone Riise Falksete fra Oppdal Alpin var uheldig å kjøre ut i første omgang.

Blant de lokale gutta i Oppdal Alpin stilte Esten Riise Falksete til start. 3.73 sekunder bak vinneren la oppdalingen seg på en 12. plass på resultatlisten.

Lagkamerat Fredrik Møller ble nummer 24, 8.25 sekunder etter førstemann i mål.

Komplett resultatliste herrer

Komplett resultatliste damer

Søndag er det nye muligheter for våre lokale helter i helgas siste renn i Hovden. Også da slalåm som disiplin.