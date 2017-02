2. plass tross fall

Sammen med Anna Svendsen avsluttet Silje Øyre Slind søndag prøve-OL i Pyeongchang med en 2. plass på lagsprinten.

Langrennsløperen fra Oppdal fikk en trøblete start med fall i første runde. På TV-bildene så det ut som hun prøvde å gå på innsiden i løypa.

- Det var et dyrebart fall. Hun mistet all fart. Da må hun akselerere på nytt. Det gikk nok mellom fem - ti sekunder, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

Men hun og makker Svendsen tok igjen forspranget på de neste rundene. I finalerunden kjempet Silje om seieren mot Maria Nordström, men svensken rykket før oppløpet og tok seieren.

Dermed ble det nok en andreplass for oppdalsjenta i Sør-Korea. Under fredagens sprint gikk hun også i mål som nummer to.

Lørdag ettermiddag ble det klart at Silje er tatt ut som hjemmeværende reserve i VM-troppen til Lahti.