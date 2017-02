I dag må du komme deg ut

Kom deg ut-dagen er Den Norske Turistforenings nasjonale turdag.

- Denne dagen ønsker vi å gi folk en smakebit av friluftslivet, forhåpentligvis en smakebit som gir mersmak. Tilbudene er gratis, og i den grad det koster noe, så er prisen for aktivitetene kraftig subsidiert. Turledere og aktivitetsledere er med på alle arrangementene, vi ordner med bål og griller og vi setter opp busser der det er nødvendig, skriver Den Norske Turistforeningen i en pressemelding.

Kom deg ut-dagen arrangeres av DNTs medlemsforeninger to ganger i året - i februar og september - og dermed kan man få delta i et mangfold av aktiviteter som spenner fra turer, klatring, leker og naturstier sommerstid, til aking, skileik og isfiske vinterstid.

Her i Oppdal er det Barnas Turlag Oppdal som inviterer alle små og store til ski- og akedag i Storlidalen. Dagen finner sted i Storlidalen, i Dalslia skitrekk.

- Her blir det i tillegg til skilek og aking, også mulighet for grilling. Møt opp med ski/kjelke og mat. Vi ordner med grill. Passer for store og små, opplyser Barnas turlag Oppdal.