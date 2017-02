Nominert til pris

Louise Almlund Løkken, som rir for Oppdal Hestesportsklub, er nominert i klassen "Årets dressurrytter senior" i AEG Awards, som er hestesportens svar på Idrettsgallaen. Felles for alle nominerte er at de har drevet med hest siden de var barn, og at de er hardt arbeidende i en sport som gir både opp- og nedturer.

Marie Schilbred, som også rir for Oppdal Hestesportsklubb, er nominert i klassen "Årets nykommer" i dressur.

AEG Awards henger høyt for de som driver med hest. Vinnerne kåres lørdag 25. februar under Arctic Equestrian Games Gallashow på Oslo Convention Center i Melsom i Vestfold, og Norges fremste utøvere er på plass for å hylle vinnerne av årets priser.

AEG står for Arctic Equestrian Games, oversatt til arktiske ryttersportleker.

Arrangementet består av konkurranser, så vel internasjonale som nasjonale i sprangridning, dressur, kjøring, mounted games, islandshest og voltige. I tillegg er det mye showklasser, hest og rytter messe, oppvisninger, seminarer, clinics, prisutdelinger, moteshow, konserter og festligheter - for å nevne noe.

Programmet går over 11 dager og er åpent for publikum. Kjente internasjonale ryttere, som rir i verdenstoppen, deltar, og det gjør også Norges fremste ryttere — i ulike grener.

Arrangementet så dagens lys for første gang i 2006, og har siden vært i jevn og stigende vekst.

Den unike atmosfæren, de gode forholdene som stedet byr på, med overnatting for inntil 6000 personer, flere spisesteder og eget velværesenter, har gjort arrangementet til en favoritt både blant publikum og deltakere fra nær og fjern. Til og med mennesker som ikke driver med hest kommer for å se og oppleve den spesielle stemningen, der hesten står i fokus.