Edelt metall til Oppdal og Rennebu

Vått og lite snø, det ble en fin skiskytterdag for våre unge løpere i landsdelsmesterskapet på Skaret skistadion i Molde.

Her konkurrerte skiskyttere fra Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag om edelt metall.

De under 16 år gikk med to liggende, de over 16 gikk med to liggende og to stående. Man får ikke strafferunder, men tilleggstid.

Det var en rennbygg fikk tak i det edleste metallet, Martin Smestu Holm tok gull i H19. Haakon Halseth ble nummer tre i G16, mens Andrea Gjønnes ble nummer tre i J16. Matthias Halseth gikk inn til en 12-plass i G15, Ingeborg Smestu Holm ble nummer 8 i J16, mens Torbjørn Stuen ble nummer 11 i G16.

Oppdal hentet hjem medaljer i klassene J14 der Ida Heggvold tok bronsje, i J16 ble det også bronsje til Andrea Gjønnes og i K17 ble det sølv til Kristine Hokseng Øien og bronsje til Mia Norheim.

I morgen søndag er det sprint som gjelder, da skal ikke Martin Smestud Holm gå, han skal lade opp til Norgescupen neste helg.