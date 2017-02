Seier i prestisjeturnering

Singsås IL har arrangert Gauldalscupen i fotball i Størenhallen siden 1995. Rennebu har deltatt nesten hver eneste gang, men har aldri maktet å gå helt til topps. Ikke før i forsøk nummer 22.

Spillende trener Håvard Hårstad Meslo satte inn den avgjørende scoringen da lørdagens finale mellom Rennebu1 og Støren1 ble avgjort etter sudden death. Han ble også kåret til turneringens beste spiller, mens lagkamerat Øystein Østerås mottok pokalen som toppscorer i Gauldalscup 2017.

Oppdal stilte også i turneringen, men røk ut i kvartfinalen etter å ha tapt mot Gauldal2. Det mest overraskende resultatet fikk vi kanskje da Rennebus andrelag slo ut storfavoritten Melhus i kvartfinalen, noe som gjorde at Rennebu var sikret finalekamp, uansett resultat i semifinalene.

Sjokkseieren førte nemlig til at Rennebu1 og Rennebu2 møttes i den ene semifinalen. Her ble det bråstopp for et tappert kjempende andrelag, mens Støren1 sikret seg den andre finaleplassen, etter at de slo Gauldal2 i sin semifinale.

Finalen ble en jevn og spennende affære, der ingen av lagene maktet å finne nettmaskene etter ordinær tid. Dermed måtte kampen avgjøres etter første målet vinner prinsippet, og da gikk det bare ett par minutter før Håvard Hårstad Meslo scoret det forløsende vinnermålet.

Fire pokaler (vinner, fjerdeplass, toppscorer, beste spiller) pluss 5.000 kroner i premiepenger, må sies å være en brukbar fangst etter en lang fotballdag i Størenhallen.

Resultatene for "våre" lag under Gauldalscup 2017:

Innledende spill: Gauldal1 - Oppdal 2-5, Rennebu1 - Singsås 8-0, Oppdal - Melhus 1-6, Rennebu2 - Støren1 1-8, Støren/Sokna jr - Rennebu1 1-6, Sokna - Rennebu2 1-2, Oppdal - Støren2 1-1, Rennebu1 - Leinstrand 3-0, Rennebu2 - Gauldal 2 1-1.

Kvartfinaler: Melhus - Rennebu2 2-4, Rennebu1 - Leinstrand 4-0, Gauldal2 - Oppdal 3-2, Støren/Sokna jr. - Støren1 1-7.

Semifinaler: Rennebu2 - Rennebu1 0-7, Gauldal2 - Støren1 3-5

Bronsefinale: Rennebu2 Gauldal2 0-1

Finale: Rennebu1 Støren1 0-0 (e.e.o. 1-0)