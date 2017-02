Seier i Sverige for Ingebrigt Hoelsæter

Snowcrosskjører Ingebrigt Hoelsæter (14) kom dårlig ut i begge heatene sine i Sverigecup i Mora, men han klarte å kjøre seg opp og vant begge heatene, samt at han sto igjen som vinner sammenlagt.

- Jeg hadde ikke så verst startplassering, men jeg fikk sola rett i øynene og det var vanskelig å se startlysa, forklarer den tøffe 14-åringen til Opdalingen.

Dramatisk for snocrosskjører fra Oppdal Det kunne ha gått riktig galt for John Wolden da han deltok i svensk mesterskap i snocross i helga.

Ingebrigt hadde også selskap av John Wolden som kjører i klassen Pro Stock 600.

- Men jeg kjørte meg godt opp på slutten og jeg vant jo begge heata, forteller Ingebrigt som for øvrig kjører en LynxRS600.

Neste helg reiser han til Njurunda i Sundsvall for å kjøre andre og siste kvalifiseringsrunde før finalen.

- Vi kjører to heat for å kvalifisere oss til rundefinalen. Etter to runder ser man hvem som er best og de får kjøre i en finale, forklarer Ingebrigt som kjører i klassen Junior 14-16 år.

Ennå er det Elias Ishoel som leder an, men med talenter som Ingebrigt og John lover det bra for snocross-sporten i Oppdal.