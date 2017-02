Kjemper om å nå sluttspillet

Olympiatoppen og Norges Curlingforbund tok i forrige uke ut lagene som skal representere Norge i EYOF. Til sammen er åtte spillere tatt ut til å representere Norge i Tyrkia i midten av februar.

Fra Oppdal curlingklubb er fire jenter tatt ut og skal delta i turneringen. Hannah Skarsheim Rian (first), Astri Forbregd (second), Malin Foss (third) og Eline Mjøen (skip). Trener for jentene er Ståle Rian.

På guttesiden er det spillere fra Lillehammer curlingklubb som er tatt ut. Niclas Engevold Nordhagen (first), Ådne Birketveit (second), Jens Grasbakken-Løkken (third) og Mathias Brænden (skip) som skal representere Norge i Tyrkia.

European Youth Olympic Festival (EYOF) i Erzurum, Tyrkia, er den 13. utgaven av vinter-EYOF. EYOF arrangeres hvert annet år. Mesterskapet retter seg mot utøvere i alderen 14-18 år (avhengig av idrett).

Tre av de fire jentene spiller til daglig på samme lag, Lag Forbregd, som tok sølv i junior-NM på hjemmebane for ikke mange ukene siden. Malin Foss er en del av Lag Oppdal Everk/Foss.

Resultater