- Dagen har gått over all forventning

Det er Fagerhaug Kickers som står for arrangør for innendørscupen. Den har blitt arrangert årlig de siste årene og i år var det ti herrelag og fire damelag påmeldt.

På herresiden var det tre rene oppdalslag med og to lag med blanding av oppdalinger som bor her og utenbygdes. På damesiden var det to oppdalslag som stilte til start.

- Dagen har gått over all forventing. Det har vært veldig mye folk innom og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra de som har vært her, forteller Kurt Enebakk til Opdalingen.

- I kveld møtes vi til bankett og det er vel da andre omgang for de aller fleste lagene starter, sier han med et lurt smil om munnen.

- Dette har blitt et årlig arrangement, og det kommer vi også til å fortsette med, så får vi håpe at de som var med i år også ønsker å bli med til neste år. Vi håper også å få med seks damelag neste år, slik at de også kan få spille gruppespill, sier han.

Ingen lokale lag til topps

I damefinalen var det Oppdal oldgirls og Tynset som skulle møtes til dyst. Hjemmelaget startet bra og oppdalsdamene tok ledelsen 1-0 ved Audhild Bjerke. Men Tynset utliknet ikke så lenge etterpå, etter et vakkert hodestøt.

Det var en jevn batalje mellom lagene, men Oppdal var uheldig midtveis i kampen og satte inn et selvmål og 1-2 til Tynset. Men hjemmelaget svarte like etterpå ved Trine Vittring Karlsen, som satte inn utlikningen og 2-2 like etterpå.

Det ble stillingen da signalet for at kampen var over gikk, og det hele skulle avgjøres på sudden death. Første målet vinner. Der var det Tynset som trakk det lengste strået og stakk av med seieren i dameklassen.

I herreklassen var det Onan Idrettslag og Kunstgressteam som møttes til finale. Der viste Onan tidlig at de var kommet for å vinne, og ledet på et tidspunkt 3-0. Motstanderne klarte å redusere to ganger, men det hjalp lite når Onan økte ledelsen til 4-2 like før slutt.