Topp ti plassering for Fredrik Frich

Lørdag var det sprint som stod på agendaen, i dag er det normaldistansen som står på programmet for våre lokale skiskyttere.

Fredrik Frich fra Oppdal gikk inn til en 10. plass i klassen M19. Han fikk til sammen fire bom og var 03:00,4 bak vinneren Mathias Skrede fra Geilo IL.

Martin Smestu Holm fra Rennebu ble nummer 38 i samme klasse.

Simen Hårstad hadde en god dag i sporet under sprinten i går, hvor han endte på en 5. plass. I dag ble han nummer 13 i klassen M18. 13 treff ble for lite i dag, men han hadde bra fart i sporet som gjorde at han endte blant de 15 beste i sin klasse.

Henrik Uv Værnes ble nummer 62 i klassen M17. Ole Andreas Flotten (senior), Mia Norheim (K17) og Kristine Hokseng Øien (K17) går normaldistansen senere i dag.