– Hundrevis av deltakere vil legge avgårde til vinterens hittil fineste skiforhold. Det gleder vi oss selvfølgelig til, sier daglig leder i Enern Oppdal, Margrete Vognild Blokhus i en pressemelding.

Påmeldingene har strømmet til de siste dagene, parallelt med at snøen har falt i mengder over Enern-traseen.

Håper på 700 deltakere

– Områdene rundt oss har hatt en utfordrende vinter med ustabile snøforhold eller mangel på snø. Folk har ikke fått trent på ski eller vært i modus for å melde seg på skirenn. Når Oppdal nå får denne gavepakken fra nordvest med påfyll av snø, påvirker dette helt klart deltakerantallet, påpeker Blokhus.

Nå håper arrangørene å sende avgårde nærmere 700 deltakere ut i Enern-traseen i morgen.

– Vi har fremdeles en nedgang, slik som så mange andre turrennarrangører opplever. Skienern berger likevel nokså bra i forhold til mange andre, samtidig er dette en utvikling vi tar på alvor og vil evaluere utviklingen grundig utover våren, sier Blokhus.

Skifest

Saltdalshytta Skienern er ikke bare et skirenn - det er også en skifest i vinterferien. Arrangøren håper på stor tilstrømning av publikum i løypa.

– Traseen er svært publikumsvennlig, og derfor lover vi god stemning for deltakerne underveis. I SMN-bakken opp mot Høgste Skaret vil deltakerne møte både motbakker og publikum. I Nyvold-krysset ved Skarvatnet passerer deltakerne også nye heiarop før de nærmer seg Grøtsætra. 28 km går nå i mål, mens 40 km legger ut på siste etappe rundt Rauhovden. Her vil de også møte deltakerne fra 13 km, skisserer Blokhus.

Premieutdelingen skjer utenfor Oppdal kulturhus fra kl. 14.30, her vil det bli liv og røre gjennom ettermiddagen, og kan også være verdt å få med seg for publikum.

Profflaget Team United Bakeries stiller til start, og det er forventet at eliten vil komme i mål på en sluttid under to timer. Samtidig knytter det seg spenning til lokale navn som Ånung Viken, Ole Andreas Flotten og Astrid Øyre Slind.

100 funksjonærer

Over 100 funksjonærer er i sving under Saltdalshytta Skienern, og for mange av dem starter riggingen til arrangementet allerede i dag.

– Uten engasjerte og ivrige dugnadsfolk hadde ikke Enern vært mulig, jeg er stolte av mannskapet vi har med oss gjennom disse hektiske dagene, sier arrangementsleder i Enern Oppdal, Ida Hindseth Bjerkaas.

Skifesten avslutter ikke med målgang på Grøtsætra, men fortsetter for funksjonærer og deltakere med middag på Skifer Hotel og Hellbillies i Oppdal kulturhus. Har du fremdeles ikke meldt deg på er dette mulig frem til i morgen tidlig.