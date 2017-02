Gikk med krampe i hendene

John Kristian Dahl, Team United Bakeries, fikk revansje for fjorårets bitre nederlag, da han parkerte klubbkamerat Tore Bjørseth Berdal i årets utgave av Skienern.

Dahl gikk tidlig i tet, og kom inn til målgang ved Grøtsætra i ensom majestet. Det slkilte til slutt i overkant av tre og et halvt minutt mellom rivalene, og dermed ble fjorårets resultat snudd på hodet. Da var det Bjørseth Berdal som vant Skienern, foran nettopp John Kristian Dahl.

De to var i en klasse for seg i den 40 km lange løype fra Granasjøen til Grøtsætra. Hans Kristian Sørum, MjøsSki tok tredjeplassen, men var 12.26 bak vinneren i mål.

Skiskytteren Ole Andreas Flotten imponerte stort i konkurranse med spesiallangrenns løperne, og gikk i mål til en imponerende sterk fjerdeplass. Ole Andreas brukte 2.14.10 på turen over Nerskogen, og han var sliten, men fornøyd etter målgang.

- Det ble en fin tur, men periodevis krevende med fokksnø og motvind. Det var artig og gå litt klassisk også, men det ble tungt for armene etter hvert. I skiskyting skøyter vi, så det var litt uvant. Jeg gikk faktisk med krampe i hendene, sier hardhausen, for en gangs skyld uten børse på ryggen.

I kvinneklassen var det veteranen Gunvor Landsem, Rindal IL som gikk raskest. Hun var nesten seks minutter foran Anniken Hole, Synnylven i mål. På tredjeplass kom Ingrid Nerem, Emblem IL, mens beste lokale kvinne ble Randi Skaug. Oppdalsløperen, som også må regnes som en veteran i sporet, og som går for Oppdal sykkelklubb, kapret en sterk sjuende plass i kvinneklassen.

Nærmere 800 løpere meldte seg på til Saltdalshytta Skienern 2017. Det er arrangørene godt fornøyd med.

- Snøværet har gitt et rush av påmeldinger til Saltdalshytta Skienern, så det er hundrevis av deltakere som vil legge avgårde til vinterens hittil fineste skiforhold. Det gleder vi oss selvfølgelig til, sa daglig leder i Enern Oppdal, Margrete Vognild Blokhus dagen før dagen.

Saltdalshytta Skienern er ikke bare et skirenn, det er også en skifest i vinterferien. Arrangøren håpet også på stor tilstrømning av publikum i løypa.

– Traseen er svært publikumsvennlig, og i SMN-bakken opp mot Høgste Skaret vil deltakerne møte både motbakker og publikum. I Nyvold-krysset ved Skarvatnet passerer deltakerne også nye heiarop før de nærmer seg Grøtsætra. 28 km går nå i mål, mens 40 km legger ut på siste etappe rundt Rauhovden. Her vil de også møte deltakerne fra 13 km, skisserer Blokhus like før årets utgave av skifesten er i gang.

Over 100 funksjonærer er i sving under Saltdalshytta Skienern, og for mange av dem har jobbet i flere dager for å legge forholdende best mulig til rette.

- Sporene ble lagt grytidlig i morges, og dette ser bra ut. Været tegner også bra, selv om deltakerne kan møte litt vind underveis, sier løypesjef Nils Petter Hårstad minutter før startskuddet går ved Granasjøen.

– Uten engasjerte og ivrige dugnadsfolk hadde ikke Enern vært mulig, jeg er stolte av mannskapet vi har med oss gjennom disse hektiske dagene, supplerer arrangementsleder i Enern Oppdal, Ida Hindseth Bjerkaas.