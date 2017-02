Kåret til årets utøver

Opdalingen skrev tidligere denne måneden at Louise Almlund Løkken, som rir for Oppdal Hestesportsklub, er nominert i klassen "Årets dressurrytter senior" i AEG Awards, som er hestesportens svar på Idrettsgallaen.

Lørdag kveld falt avgjørelsen, under det store arrangementet ved Oslo Convention Center i Melsomvik i Vestfold. Arrangementet er omfattende, går over en drøy uke og består av konkurranser, mye showklasser, hest og rytter messe, oppvisninger, seminarer, clinics, prisutdelinger, moteshow, konserter og festligheter - for å nevne noe.

Kjente internasjonale ryttere, som rir i verdenstoppen, deltar, og det gjør også Norges fremste ryttere, og Louise ble kåret til årets senior utøver i dressur.

Hovedpersonen var ikke til stede under selve prisutdelingen, og mottok nyheten hjemme i Oppdal.

- Nei, jeg måtte hjem til Lønset, så det var en god venninnne som tok i mot prisen for meg, sier Louise til Opdalingen.

Ble du overrasket da du mottok beskjed om at du hadde vunnet?

- Ja, forsåvidt, selv om jeg har gjort det ganske bra sportslig. Men det er flere kriterier som teller, blant annet å fremme sportens positive verdier og å være åpen og positiv til pressen, slik at man får sporten kjent ut til folket.

Louise er veldig glad for anerkjennelsen, men vet ikke helt hva premien består av.

- Jeg tror det er pokal og blomster, men er neimen ikke sikker, sier hun.

Selve konkurransene under AEG Awards gikk også bra for Louise.

- Det ble en 5. og en 3. plass i klassen Grand Prix, som er det høyeste nivået. Det er jeg godt fornøyd med, sier Louise Almlund Løkken.