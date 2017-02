Kjempeløp av Håkon Halseth i Hovedlandsrennet

Hovedlandsrennet i skiskyting pågår denne helga i Grova skisenter i Meråker. Etter en middels dag på fredag, slo flere av våre lokale løpere til med gode prestasjoner under lørdagens sprint.

Den aller beste prestasjonen stod Håkon Halseth for, da han i konkurranse med 109 andre løpere, gikk inn til femteplass i G16. Rennbyggen skjøt ni treff på de to skytingene, og holdt også god fart i sporet.

I mål var han 38,7 sekunder bak vinneren, Erik Idland, Figgjo IL, mens det skilte kun sytten sekunder opp til bronse og en plass på pallen for den talentfulle skiskytteren fra Rennebu IL.

Klubbkamerat Torbjørn Stuen var ikke stort dårligere, og gjorde også ett av sine bedre løp, da han ble nummer 17 i samme klasse. Også Torbjørn nøyde seg med en bom etter to skytinger, og gikk i mål, litt over minuttet bak vinneren.

I klasse G15 ble Mathias Halseth nummer 68, etter å ha skutt sju treff på standplass, mens Ingeborg Smestu Holm i J16, ble nummer 42, etter å ha skutt 6 treff.

Fra Oppdal deltar Andrea Gjønnes og Tonje Nordheim i J16 klassen, og her ble Andrea nummer 32 etter å ha bommet fire ganger på standplass. Tonje ble nummer 59, med fem treff på ti sine skudd.

- Det har gått sånn midt på treet for vår del. Anja holdt bra fart i sporet, men skuddene satt for dårlig, forteller en mellomfornøyd pappa Tore Gjønnes etter lørdagens sprint.

Våre lokale deltakere startet helga med normaldistanse på fredag. I likhet med resten av landsdelen, ble konkurransen preget av ustabilt vær.

- Det ble litt bingo, med til dels veldig dårlig sikt. Det ble nesten slik at enten traff du på alle, eller så bommet du på alle. I dag har det vært strålende, med oppholdsvær og kjempefine forhold, rapporterer Gry Jerpstad fra skibygda.

Som ellers kan fortelle at Håkon Halseth og Andrea Gjønnes nå er kvalifisert til å delta i Young Star i Holmenkollen senere i sesongen. Det er også en viss sjanse for at Torbjørn Stuen blir å finne på startstreken i nasjonalanlegget.

- Ja, det kan hende, men dette blir bestemt senere, sier hun.

Det som allerede er sikkert, er at Håkon Halseth og Torbjørn Stuen begge går for Sør-Trøndelag 1. lag i klasse G16 på søndagens stafett under Hovedlandsrennet i Meråker. Mathias Halseth er tatt ut til å gå for 2. laget til Sør-Trøndelag i G15 klassen, mens det foreløpig er usikkert om Ingeborg Smestu Holm skal representere fylket i J16 klassen.