Yrende skiglede i Kåsen

Marit og Martin får bare holde på med sitt i Lahti. For ungene er det Oppdal skistadion og Kåsen som gjelder.

Lørdag passserte det 200 påmeldte til årets store barneskifestival, der det viktigste er å få sjokolade underveis, og en medalje rundt halsen, når man omsider passerer målstreken og dagens kraftanstrengelse er unnagjort.

Alle de som stabbet seg rundt traseen med innlagt sjokoladepause i enden av den krevende motbakken, fikk en gylden medaljong av Jan Myhre og Rune Fjelldal etter målgang. De nevnte herrer er to av funksjonærene som sørger for at ungen får sin helt spesielle dag, nokså fjernt fra gulljaget i Finland.

Skidagen er et typisk lavterskelarrangement, der det viktigste er å komme seg ut i frisk luft og ha det gøy sammen. Dette til tross; da vi traff Marie og Sara Aalbu Ljosland og Alma og Ida Vagnildhaug, ante vi en viss rivalisering mellom Oppdal og Rennebu.

Selv om familiene til daglig holder til i henholdsvis Oslo og Trondheim, er mye av slekta hjemmehørende i de to nabokommunene, og det var vistnok en tendens til en smule uenighet om hvem som er best etter målgang. Uten at noen av partene ønsket å kommentere saken i avisa. Men bilde fikk vi lov å ta.

Alle som ennå ikke er blitt 8 år, kan delta i barneskifestivalen, og for de aller yngste kan det være krevende nok å gå rundt hele traseen med ski på beina. Dette er som sagt et lavterskelarrangement, så ingen tok det så nøye om noen gikk runden uten ski. Ja, noen hadde det svært så komfortabelt, og ble like godt trukket rundt på akebrett.

Sjokolade fikk de lell, gullmedalje likeså, akkurat slik det skal være når det å vinne i grunnen er nokså ubetydelig, og der det viktigste er å ha det gøy.

Auna Barneskifestival ble i år arrangert for ellevte gang, og er et samarbeid mellom Aunsasenteret, Domus Oppdal, Oppdalsbanken og Skifer Hotel.

Se bilder fra skifestivalen øverst i saken.