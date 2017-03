I overkant av 50 glade skiløpere stilte til start da skigruppa i Rennebu idrettslag arrangerte sesongene klubbmesterskap. Rennet inngikk i sesonges Telenorkarusell, der samarbeidet mellom skiforbundet og Telenor har som intensjon å skape skimiljø som skal ha en åpen og inkluderende form, og bidra til en positiv utvikling, sportslig så vel som sosialt.

Å bruke ordet mesterskap blir i denne sammenhengen nesten litt misvisende, for her er det like viktig å ha det gøy på ski, som det å gå fortest.

De aller yngste gikk 300 meter, de litt eldre to kilometer, de enda litt eldre tre kilometer, mens veteranene som har rukket å bli både femten og seksten år, gikk fem kilometer. Felles for dem alle er at deltakelsen kvalifiserte til gullmedalje, noe femåringen Olav Uv Værnes selvsagt hadde full koll på.

- Det blir gull til alle, ropte friskusen etter å ha kastet seg over målstreken som en av de først startende på skistadion på Berkåk.

Så kom de på rekke og rad, noen mer opptatt av farten enn andre, men med få unntak noenlunde fornøyd etter kveldens innsats. Selv om noen hadde mistet staven underveis, og andre klagde over dårlig feste i motbakkene. Noe som betydde lite, ettersom de i tur og orden ble utropt til klubbmestere i langrenn.

Kjetil Værnes i skigruppa hadde gjerne sett at enda flere stilte til start på klubbmesterskapet. Han forteller at det er rundt 80 unger som deltar på poengrennene gjennom sesongen, selv om antallet varierer noe, alt etter alle andre aktiviteter som foregår rundt omkring.

- Det er mange, også de som har passert 11 år, som går på ski, det ser vi blant annet på trimpostene, men det er ikke alle som vil gå med startnummer. Vi hadde gjerne sett at flere kommer uten å tenke prestasjon, for det viktigste er skigleden og ikke minst skileken, sier han.

