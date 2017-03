Følg Elias Ishoel direkte

Forrige helg ble det endelig en ny opptur for Elias Ishoel i Pro Open i AMSOIL Championship Snocross-serien. Snøscooterkjøreren fra Oppdal tok en solid 3. plass i den andre konkurransedagen i Mount Pleasant i USA.

I helga er det klart for to nye konkurranser for Elias. Denne gangen befinner snocross-sirkuset seg i delstaten Iowa i USA med Theisens Snocross National i Dubuque.

Det hele starter fredag kveld.

Konkurransen kan du følge direkte i denne artikkelen i videovinduet øverst på siden!