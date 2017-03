Slik gikk det med Elias Ishoel i natt

Elias Ishoel kjørte inn til en 8. plass i nattens Pro Open-finale i Theisens Snocross National i Dubuque i USA.

Snøscooterkjøreren fra Oppdal måtte se seg slått av Lincoln Lemieux, Kyle Pallin og Adam Renheim, som tok de tre øverste plassene.

Kvelden startet ikke særlig bra for Elias. I runde en ble 18-åringen diskvalifisert, og i andre runde endte han sist på en 7. plass.

Det er heldigvis nye muligheter for oppdalingen natt til søndag. Under finner du tidsskjema for kvelden i norske tider.

Kl. 21.05 - trening

Kl. 23.35 - trening

Kl. 01.25 - runde 1

Kl. 02.50 - runde 2

Kl. 04.10 - finale