Kamp til døra om VM-billett

Team Minera Skifer vant søndag ettermiddag sitt andre NM-gull da de slo Team Ulsrud i en nerveprirrende finale på Lillehammer. Stillingen ble til slutt 6-5 til Markus Høiberg, Steffen Walstad, Magnus Nedregotten og Alexander Lindstrøm.

Seieren gjorde at oppdalslaget møtte Thomas Ulsrud og co i en playoff-kamp om VM-billett søndag kveld. Kampen ble like jevn som NM-finalen, men denne gangen var det Team Ulsrud som kunne juble høyest etter ti runder spilt.

Ulsrud vant med sifrene 6-5. Det betyr at lagene må ut i en siste og avgjørende kamp mandag klokken 10.00. Laget som vinner denne kampen skal representere Norge i VM.