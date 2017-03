Rennebu med gode odds før sesongen

- Det er en krevende jobb å sette odds på alle landets divisjoner og vi har gjort masse research i mange lokale miljøer, men vi kommer sikkert å bomme på et tips eller to, sier en pressetalsmann i spilleselskapet i en pressemelding.

I Trøndelag tippes Charlottenlund og KIL/Hemna vinne hver sin 4. divisjon, mens Neset, Hitra, Åfjord og Byneset er favoritter i 5. divisjon.

I den laveste divisjoner er følgende åtte lag gjort til oddsfavoritter: Bangsund, Neset 2, Trygg Lade 2, Tillerbyen 2, Charlottenlund 2, Grønningen, Astor og Rennebu.

Det er spilleselskapet NordicBet.com har satt odds på alle fotballserier.

Tidligere i år ble det kjent at det er Håvard Hårstad Meslo som tar over som hovedtrener for seniorlaget til Rennebu. Trenerrollen blir delt mellom ham selv og fotballgruppas sportslige leder, Olav Stavne.

Rennebu rykket i fjor ned fra 5. divisjon og ned til 6. divisjon.

Master i coaching, idrettspsykologi med fordypning i fotball, trener for flere lag i Oslo-området, blant annet fem år som trener for ett G19-lag, og aktiv spiller i både Rennebu og "Loket", er i korte trekk bakgrunnen til mannen som skal forsøke å få skikk på revansjesugne rennbygger.

– Jeg håper at vi ender i den andre enden av tabellen, er den nøkterne målsettingen til treneren og tenker på fjorårets nokså mislykkede sesong i 5. divisjon.

Oppdal A-lag hadde en forrykende sesong i fjor og kjempet lenge om opprykk til 4. divisjon. Selv om de leverte en solid sesong i fjor, er oddsen noe høy på de grønnkledde fra Oppdal om å være en av favorittene til å rykke opp.



Vinnerodds 5. divisjon Trøndelag avdeling 4

Byneset 3.00 Brekken 3.00 Tolga-Vingelen 5.00 Trønder-Lyn 6.00 Tynset 2 10.00 NTNUI 2 10.00 Gimse 12.00 Oppdal 15.50 Jonsvatnet 30.00 Støren 40.00

