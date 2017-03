Team Minera Skifer sikret VM-billetten

Team Thomas Ulsruds VM-skjebne ble avgjort mandag etter at veteranene tapte for Team Steffen Walstad i søndagens NM-finale i curling.

Skip Walstad og hans lag vant NM-finalen 6-5 mot Team Ulsrud, med Thomas Ulsrud, Torger Nergård, Håvard Vad Petersson og Christoffer Svae, og tvang dermed fram en best av tre-serie, hvor vinneren får representere Norge i VM.

Kamp til døra om VM-billett Team Ulsrud slo tilbake og vant playoff-kampen mot Team Minera Skifer. Mandag skal lagene møtes i en siste og avgjørende kamp om VM-billetten.

Etter at NM-pokalen var sikret for Team Minera Skifer, ble første omspill kamp om VM-plassen spilt. Der viste Thomas Ulsrud og hans lag sin enorme rutine i andre kamp. I 10. omgang avgjorde Ulsrud til 6-5, slik at dagens tredje og siste kamp bestemmer hvem som får VM-billetten.

Markus Høiberg har tidligere uttalt til Opdalingen at de ikke legger skjul på at de ønsker å kapre VM-plassen foran Lag Ulsrud, som har deltatt i hvert år siden 2006.

– Vi har trua på at vi kan komme oss til VM, men det kommer til å bli tøft og kamp helt til døra, sier han til Opdalingen.

Jevnspilt kamp

Etter halvspilt match var det Oppdalslaget som hadde en knapp 3-2 ledelse. Men i sjette omgang sikret Team Minera Skifer seg et lite forsprang, da de tok to poeng og økte ledelsen til 5-2. I sjuende omgang ble det ingen poeng til noen av lagene.

Lag Ulsrud sikret seg ett poeng i åttende omgang, før oppdalslaget sikret seg ett poeng i den nest siste omgangen. Det ble etavgjørende poeng, og sikret Team Minera Skifer 6-3 seier over Lag Ulsrud og VM-billett.