Håndballkidsa gir alt på parketten

Lørdag var det stor håndballdag i Rennebuhallen, der de aller yngste spillerne på gutte og jentesiden var i aksjon.

Det ble noen tap, noen seire, men felles for dem alle er iveren etter å bli bedre.

- Vi har 13 spillere som er veldig ivrige og lyst til å prestere. De gir i hvert fall alt, sier trener for J14 i Rennebu idrettsalg håndball, Janne Eggan.

Da har laget nettopp fått sin revansje etter tapet for motstanderen fra Alvdal forrige gang de møttes, og det var en fornøyd gjeng som pustet ut etter strabasene.

Også May Jorid Nyhus Vaagen forteller at hun trener en kjempeivrig gjeng. For G11 er det andre sesongen de spiller, og selv om de er litt få i gruppa, er det stor spillemessig fremgang.

- De er kjemepeivrige, og har vist stor fremgang. Det har skjedd mye siden i høst, sier treneren, minst like engasjert som pjokkene ute på parketten.

Mangel på spillere er så visst ikke problemet for Janne Nordbø, som forsøker å holde styr på gjengen på J10 laget. De er så mange, at de stiller med to lag i serien.

- De kommer seg for hver gang, og nå har de vunnet mere enn de har tapt, forteller hun mens hun gir instrukser til sine disipler i kampen mot Trønder/Lyn.

Tap og vinn med samme sinn er selvsagt en meningsløs floskel for alle idrettsutøvere, men jentene og guttene som var i aksjon i Rennebuhallen på lørdag, var (nesten) alle sammen like blide etter at kampene var unnagjort, uansett hva som stod på resultattavla ved kampslutt.

Se bilder fra lørdagens kamper i Rennebuhallen øverst i saken.