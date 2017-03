Kari og Silje tilbake i verdenscupen

Verdenscup i Holmenkollen og Oslo arrangeres førstkommende helg, og Norges Skiforbund sender 30 utøvere til helgas 30- og 50 kilometer i Holmenkollen.

Det er tatt ut 15 utøvere til lørdagens 50 km for menn, mens det også er tatt ut 15 utøvere til søndagens 30 km for kvinner. Det betyr at Silje og Kari Øyre Slind er tilbake i verdenscupen, melder langrenn.com på sine nettsider.

Silje Øyre Slind blir reserve i VM-troppen Norges Skiforbund har tatt ut 20 utøvere til årets ski-VM i finske Lahti.

Silje var hjemmeværende reserve under VM i Lahti, mens lillesøster ikke har deltatt i verdenscupen siden før jul. Silje deltok også i Tour de Ski.

Silje Øyre Slind tok sin første pallplassering i verdenscupen da hun ble nummer to på sprinten under prøve-OL i Sør-Korea i starten av februar.

2. plass tross fall Selv med et dyrebart fall ble det plass på podiet for Silje Øyre Slind på lagsprinten i Pyeongchang søndag.

Disse stiller for Norge:



Kvinner:

Marit Bjørgen, Rognes IL

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Kathrine Harsem, IL Varden Meråker

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Heidi Weng, IL i Bul

Ragnhild Haga, Åsen IL

Silje Øyre Slind, Oppdal IL

Anna Svendsen, Tromsø Skiklubb

Lotta Udnes Weng, Nes Ski

Tiril Udnes Weng, Nes Ski

Thea Krokan Murud, Søre Ål IL

Lovise Heimdal, Bardu IL

Kari Øyre Slind, Oppdal IL

Statoil Cup-leder: Marthe Kristoffersen, Varden IL Meråker

Menn:

Sjur Røthe, Voss IL

Niklas Dyrhaug, Tydal IL

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski

Emil Iversen, IL Varden

Didrik Tønseth, Byåsen IL

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Petter Northug jr., Strindheim IL

Pål Golberg, Gol IL

Daniel Stock, Vadsø IL

Mathias Rundgreen, Byåsen Skiklub

Mikael Gunnulfsen, Ørn IL

Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer Skiklub

Statoil Cup-leder: Espen Udjus Frorud, Skiptvet IL