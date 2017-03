Gullrush til Rennebu og Oppdal i Landsdelsmesterskapet

Unge skiskyttere fra Rennebu og Oppdal reiste mannsterke til Trondheim i helga, for å delta i lørdagens Martin Stokken-renn og søndagens Landsdelsmesterskap (LM) i stafett.

De kom ikke tomhendte hjem, for på søndagens stafetter i LM sanket unge skiskyttere fra Rennebu og Oppdal masse gull, i tillegg til andre topplasseringer. Se bare her;

Rennebu: Gull i klasse J13 - 16 år til Ingeborg Smestu Holm, Torild Eggan og Guro Ytterhus. Gull i klasse G10 - 12 til Jonas Uv Værnes, Nora Ytterhus og Stine Hårstad. 4. plass i klasse G13 - 16 år.

Oppdal: Gull til Nora Flotten Volden, Oda Skogrand og Ida Heggvold, Oppdal IL Ski og Skiskyting/Team Oppdalsbanken i klasse J13-14.,

- At det stilles blandede lag med ulik alder på utøverne, er rett og slett fordi det gjør at flere klubber har mulighet til å stille lag, forteller Kjetil Værnes i skigruppa i Rennebu Idrettslag.

Skiskytterhelga i Nilsbyen på Byåsen startet lørdag med individuelle øvelser i Martin Stokken-rennet.

I rennet, som også inngår i Trøndercupen, stod lokale skiskyttere for flere sterke resultater.

1. plass i klasse J13 til Guro Ytterhus, Rennebu. Her ble Ragne Lauritzen, Oppdal nr. 3, og Torild Eggan, Rennebu nummer 6. Helt til topps gikk også Sigurd Stuen, Rennebu i klasse G13. Eivind Gjønnes, Oppdal ble her nummer 5.

I 14 års klassen stilte Oppdal med en sterk kvartett. Ida Heggvold ble nummer 7, Oda Skogrand nummer 9, Julie Hinseth nr. 16, mens Nora Flotten Volden ble nr. 18.

Hallvard Killingberg, Oppdal, tok en sterk 3. plass i gutter klasse 14. Klubbkameratene Sander Havdal Enodd og Amund Hokseng Øien ble henholdsvis nr. 4 og 13.

I jenter 16 ble Andrea Gjønnes, Oppdal nr. 2, Ingeborg Smestu Holm, Rennebu nr. 5, mens Tonje Norheim, Oppdal ble nr. 10. I gutteklassen gikk Håkon Halseth i likhet med Andrea inn til 2. plass, mens Torbjørn Stuen kom på 10. plass.

Fjortende plass til Henrik Uv Værnes, Rennebu i M17 og 8. plass til klubbkompis Martin Smestu Holm i M19 og ikke minst 1. plass til Kristine Hokseng Øien, Oppdal IL/Meråker vgs. i klasse K17, viser at det gror godt, både blant de aller yngste skiskytterne i distriktet vårt, og de som begynner å få noen år på baken.

Apropos de aller yngste; i klassene under 13 år praktiseres det tidtaging, men ikke rangering. Leser man disse resultatlistene, finner man også her mange deltakere fra "våre" to kommuner med svært sterke resultater.