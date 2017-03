Disse skal gå Birken skifestival

Birken har jubileumsår i 2017, hvor Ingalåmi fyller 25 år 11. mars, Birkebeinerløpet fyller 20 år 10. juni og Birkebeinerrittet fyller 25 år 26. august.

Birkebeinerrennet ble arrangert for første gang i 1932 med 155 mann på startstreken på fotballplassen på Rena. Mål var ved foten av Lysgårdsbakken på Lillehammer. Helt fram til 1991 var det vekselsvis start på Rena og Lillehammer.

Fra 1992 har starten gått på Rena og målgang ved Lillehammer. Det var OL utbyggingen som gjorde denne endringen og fasilitetene i Håkons Hall har vært benyttet.

Birkebeinerrennet har blitt arrangert hvert år bortsett fra i krigsårene og i 1948 da eierne var uenige om arrangementet skulle utvikles til et elite- eller et massearrangement. I 2007 og 2014 måtte rennet avbrytes på grunn av uvær i fjellet. I 2017 arrangeres rennet for 79. gang.

Kvinner fikk for første gang delta i 1976. Det var 69 kvinner på startstreken dette året.

I 2005 ble startordningen endret fra start for aldersbestemte klasser til seedet puljestart. Deltakere starter i dag etter forventet sluttid uavhengig av alder.

Det er totalt sju arrangement i Birken Skifestival, og det er Birkebeinerrennet, Ingalåmi 15 og 30 kilometer, HalvBirken, UngdomsBirken, BarneBirken, Fredagsbirken og StafettBirken.

Disse skal delta fra Oppdal og Rennebu

Ingalåmi 15 kilometer (11. mars)

Klasse Navn Klubb Starttid Merker Deltatt K30 Åse Kristin Eriksen Oppdal IL 11:35:00 0 0 K60 Marie Langseth Oppdal 11:10:00 0 0

Ingalåmi 30 kilometer (11. mars)

Klasse Navn Klubb Starttid Merker Deltatt K40 Therese Flotten Volden Oppdal IL 09:15:00 0 0

UngdomsBirken (12. mars)

Klasse Navn Klubb Starttid Merker Deltatt UK14 Ida Heggvold Oppdal IL ski og skiskyting 10:00:00 0 1 UM15 Jonas Vognild Oppdal IL ski 09:10:00 0 0 UM16 Markus Skreen Vognild Oppdal sykkelklubb 09:00:00 0 2 UK14 Andrea Vikin Rennebu IL 10:00:00 0 1

Birkebeinerrennet (18. mars)

Klasse Navn Klubb Starttid Merker Deltatt M18 Simen Hårstad Rennebu IL 09:20:00 0 0 M25 Espen Fossum Rennebu IL 08:40:00 0 1 M45 Arve Værnes Rennebu IL 09:20:00 9 11 M55 Olav Illøkken Rennebu IL 08:25:00 0 0 M45 Torbjørn Orkelbog Oppdal IL 09:30:00 4 4 M50 Bjørn Stensheim Oppdal IL 08:10:00 0 0 M55 Bjørn Ove Ansnes Intersport Oppdal 08:05:00 11 11 M65 Oddbjørn Ressem Oppdal IL 08:44:00 0 11

Er det noen som vet de skal gå, men som mangler på lista? Da kan du sende en mail til katrine.naas@opdalingen.no med navn og info, så skal det legges inn i oversikten.