Barnas egen skifest

Larsrennet er bilitt arrangert siden 50-tallet, og er etter sigende ett av landets eldste barneskirenn som fortsatt er liv laga. Senest i fjor samlet rennet godt over 100 unge deltakere fra Rennebu, Oppdal og distriktet ellers.

Larsrennet startet på Nordskogen først på 50-tallet, som et initiativ av Lars Halland, Erik Rønning og Arne Rønning. Rennet ble raskt populært, og på slutten av 60-tallet stilte det godt over 700 deltakere i alderen 0 -15 år i øvelsene langrenn, hopp og utfor.

Med så mange startende, ble blant annet parkeringen en stor utfordring, og rennet ble derfor flyttet til Berkåk. Siden har rennet hvert år samlet mengder av skiglade unger fra fjern og nær, og selv om deltagelsen er noe mindre nå for tiden, er Larsrennet fortsatt liv laga, over 60 år etter at det ble arrangert første gang.

Det er med andre ord et tradisjonelt barneskirenn vi snakker om, og tradisjonen tro blir fortsatt alle som deltar premiert, der ungene i tur og orden blir ropt opp på for å motta den berømte Larsrennskjea.

- All aktivitet, inklusive premieutdelingen, foregår på skistadion, og her finner du både kiosk, toalett og rennkontor. Det er meldt praktfult vær, vi lover perfekte løypeforhold, så det er bare for hele familien og møte opp og heie på ungene, sier rennleder Kjetil Værnes.

Rennet starter klokken 12.00, og da er det de yngste som først skal i ilden. Siden går det slag i slag, helt til jentene og guttene i klasse 12 år legger ut på sitt løp.

- Samtlige deltakere mottar Larsrennskjea. I tillegg kåres beste jente og gutt i eldste klasse til årets Larsrennmester, forteller Værnes.

Fristen for påmelding er egentlig gått ut, men Kjetil Værnes trøster sinkene med at det ennå ikke er for sent.

- Rennkontoret er klart til å ta i mot etteranmeldte fra klokken 11.00. Alt ligger til rette for en flott skidag for hele familien, sier leder i skigruppa i Rennebu idrettslag og rennleder for årets Larsrenn, Kjetil Værnes.