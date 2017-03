Tøffe damer på Ingalåmi

I skrivende stund rapporteres det om "afterski for alle penga", og det fortjener de, de sporty damene fra Driva og Lønset som har gjennomført Ingalåmi i dag.

Alle (!) damene slo sine tider fra tidligere år, og flere tok sats og gikk fra 15 til 30 km. Fra et høylydt afterski på Nikkers i gågata meldes det at alle er strålende fornøyd med sin innsats, men at flere vurderer å trene litt mer neste år.

- Det var konge skispor og sol hele dagen. Nå er det hæla i taket på smekkfullt afterski med massevis av Ingalåmi-damer. Birken kan dette med å arrangere! forteller damene.

Noen var med for første gang, andre er som veteraner å regne, noen gikk 15, andre gikk 30 km. Nå slapper damene av i trivelig selskap med afterski og sosialt samvær.

Ingalåmi er jentenes eget skirenn på Lillehammer under Birken og alle som er 12 år (uten tidtaking) på 15 km og 16 år (med tidtaking) på 15 og 30 km kan delta. På fem km er det ingen aldersgrense, men er man under 12 år bør man gå sammen med en voksen dame.

På Ingalåmi kan du kan velge mellom tre distanser: 5 km, 15 km og 30 km. Alle distanser går i klassisk stil med start og mål på Birkebeineren Skistadion. Ingalåmi 30 km går to runder i 15 km (nytt i 2017) og Ingalåmi 30 km er seedingrenn til Birkebeinerrennet.