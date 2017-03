- Våknet flere ganger natten før rennet

- Jeg var skikkelig nervøs før kombinasjonen lørdag Kvelden før grudde jeg meg, og natta før sov jeg dårlig, jeg våkna hele tiden. Jeg hadde heller ikke særlig selvtillit etter å ha kjørt ut både i utfor og super G, forteller Timon Haugan til Opdalingen.

Haugan fikk en elendig start på junior-VM i alpint, og han var ikke særlig høy i hatten da han satte utfor i første omgang i Super G.

- Jeg turte vel egentlig aldri å satse 100 prosent- Jeg kjørte hele tiden med en sikkerhetsmargin. Målet var å komme meg fram til mål, samtidig som jeg måtte prøve å komme meg inn blant de 30 beste.

Timon endte til slutt på en 28 plass i første omgang. Målet om å komme på topp 30 hadde lykkes og han var egentlig glad han bare kom seg i mål.

I andre omgang var det en helt annen ung mann som sto på toppen av bakken. Slalåm og storslalåm er nemlig de grenene Timon trives best i.

- Ja, det gikk veldig bra, nesten bedre enn forventet, og jeg holdt ledelsen lenge i andre omgang. Så lå jeg lenge på andreplass, etter hvert ble det en stund på tredjeplass, og på slutten var det to som klarte å komme foran meg og dermed ble det femteplass, forklarer Timon.

- Det er jo ikke en plass i kimse av akkurat; verken 5. plassen eller det faktum at du klarte å klatre så mye på lista?

Nei, det betyr jo at jeg er den femte beste junioren i verden i kombinasjonen, og det er jo helt greit, kommenterer Timon.

- Så nå kommer kanskje selvtilliten snikende tilbake da?

- Det er jo klart at det kjennes godt å komme så høyt på lista, og sånt gjør alltid noe med selvtilliten din. Jeg har i alle fall fått bekreftet at jeg kan kjøre fort, forteller Timon.

- Det eneste som hjelper er å gå i seg selv og forsikre seg selv at man ikke er så dårlig som man tror, man er faktisk ganske god, forklarer Timon.

- Hva annet gjør du for å bygge deg selv opp etter en nedtur?

- Det er viktig å besiktige løypa på morgenen før løpet. Det er viktig å ha fokus på løypa og stole på seg selv – det er jo ingen andre enn en selv man kan stole på i en slik sammenheng, mener Timon.

Lørdag var store deler av familien til stede i bakken. Timon forteller at selv om at det er hyggelig at de er tilstede, så påvirker det ikke ham noe særlig å vite at de er der og ser på.

- Nei, jeg tenker bare på rennet, bakken og hva jeg må gjøre for å gjøre det best mulig, forteller Timon.

Søndag er det duket for lagkonkurranse og Timon skal kjøre parallellslalåm på kvelden.

Så er det tilbake til individuelle øvelser; slalåm og storslalåm – begge er øvelser som Timon liker og der man kan forvente at han gjør det bra.

- Hvorfor er du så bra i slalåm?

Det er nå det jeg har trent hele tiden, og det jeg synes er lettest å trene, og da blir det jo naturlig at man kjører det man føler man mestrer best, forteller Timon fra hotellrommet sitt i Åre.

- Og hva kan vi forvente oss av resultater i dagene som kommer?

- Målet er å få medalje, men drømmen er gull, avslører Timon til Opdalingen.