Ingebrigt Hoelsæter til topps i Midt-Norsk

Denne helga ble tredje runde i Midt-Norsk mesterskap kjørt i Stuggudalen.

Ingebrigt Hoelsæter fra Oppdal ga alt og kjørte seg helt til topps, blant annet med et fantastisk tredjeheat.

Det ble kjørt tre heat som alle teller like mye og så blir den endelige plasseringen avgjort av sammenlagtresultatet.

I det siste heatet ble det kjørt i ti minutter pluss to ekstra runder og her tok Ingebrigt igjen nummer to med en hel runde.

Ingebrigt deltar i klassen 14-16 år, og han kjører en 600 kubikker med reduksjonsblokk.

Fikk ikke reparert scooter

Dette var den tredje runden i midt-norsk. Første runde gikk i Hattfjelldal, der ble det også seier for Ingebrigt.

Andre runde gikk i Valdres, men dit kom aldri Ingebrigt.

Scooteren lakk kjølevæske og det ble oppdaget på torsdag, og med skolegang og pappa Arne Kvellos jobb ble det ikke tid til å reparere scooteren i tide. Det er Ingebrigt og pappa som selv er mekanikere, og på grunn av tidsnød kom de seg altså ikke til Valdres.

På hjemmebane

Fjerde og siste runde i midt-norsk går på hjemmebane, på Egga. Her håper Ingebrigt på hjemmeseier, selv om det kan holde hardt med sammenlagtseier når han ikke fikk væt med i 2. runde.

- Ja, jeg tror dette kommer til å bli den triveligste og beste runden. Det er noe spesielt med å kjøre på hjemmebane og da kommer forhåpentligvis kamerater og andre fra Oppdal og ser på, forteller Ingebrigt.

- Og nå er scooteren reparert?

- Ja, den er gulle god og går kjempebra, forteller Ingebrigt som selv mener at han gode sjanse til å kjøre seg helt til topps på hjemmebane.

Traff isklump

John Wolden fra Oppdal var også med og kjørte i Stuggudal. I to av heatene fikk han gode plasseringer, men da han traff noe som antakelig var en isklump ble han kasta av scooteren i det ene heatet. Hadde ikke det skjedd kunne det fort ha blitt en pallplass på Wolden, men denne gangen ble det stang ut.