Stor feil kostet Timon Haugan ny VM-medalje

Tirsdag avsluttet junior-VM i alpint med slalåm for menn. Timon Haugan fra Oppdal Alpin tok en sensasjonell 2. plass under mandagens storslalåmrenn. Det var en fornøyd oppdaling etter sølvmedaljen.

- Det føles helt fantastisk. Jeg har aldri vært så glad. Dette er det største resultatet i karrieren min, sa Timon til Opdalingen mandag kveld.

Ledet første omgang

Tirsdag kjørte alpinisten en meget sterk første omgang og ledet rennet halvveis i spesialdisiplinen slalåm. Hemsedal-løperen Bjørn Brudevoll lå nummer to, 0.11 bak Timon. Alpinisten fra Oppdal hadde derfor et godt utgangspunkt til 2. omgang.

I annen omgang gjorde imidlertid det norske håpet en stor feil nederst i løypa og falt til 15.-plass. Timon kjørte i mål hele 2.27 sekunder bak vinner Adrian Pertl fra Østerrike.

Brudevoll fra Norge kjørte inn til sølvmedalje i slalåmrennet. 16 hundredeler skilte de to i toppen resultatlista. Russiske Simon Efimov tok bronsemedaljen.

Favorittdisiplinen

Før avslutningsrennet i Sverige uttalte Timon at slalåm er hans favorittdisiplin, og at det er her han har størst mulighet til å vinne.

- Nå når jeg fikk en individuell medalje i storslalåm, kan jeg bare senke skuldrene og kjøre bra på ski, sa Timon til Opdalingen.

Oppdalingen skal likevel være godt fornøyd med prestasjonene i junior-VM i alpint i Sverige. Hjem til Oppdal tar han blant annet med seg en solid femteplass fra superkombinasjonen og en sølvmedalje fra storslalåm.