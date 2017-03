Følg Elias Ishoel direkte

I helga går sesongens siste renn i Snocross-serien av stabelen.

Elias Ishoel står med to seire denne sesongen, og har fortsatt muligheter for å stikke av med en seier eller to i sesongens siste renn. Grand finalen i Snocross-serien går av stabelen i Lake Geneva, Wisconsin.

- I've finished first in all my heats and finals in Lake Geneva! Looking forward to this weekend, skriver Elias Ishoel på sin Facebook-side, Elias Ishoel #200

I nest siste runde avsluttet snøscooterkjøreren fra Oppdal konkurransehelga Dubuque i langt nede på resultatlisten og er ute etter revansje.

Orker du ikke sitte våken i natt kan du se hvordan det gikk med Elias på opdalingen.no lørdag morgen.