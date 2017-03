Astrid Øyre Slind inn til fjerdeplass i Birkebeinerrennet.

Justyna Kowalczyk rykket tidlig fra sine konkurrenter på kvinnesiden lørdag, og den polske jenta hadde stålkontroll på seieren i 2017-utgaven. 34-åringen kom i mål på 2.46.42,2.

Astrid Øyre Slind går for Team United Bakeries og endte på en 4. plass i kvinneklassen. Astrid Øyre Slind var hele sju minutter bak vinneren.

- Det var et hardt løp. Jeg måtte prøve å henge så lenge det gikk, så alt i alt er jeg egentlig fornøyd. Jeg gikk næringstom på slutten, så jeg var redd for at de skulle komme bakfra, forteller hun til NRK etter målgang.

Oppdalingen forteller videre at det var vanskelig å få musklene til å jobbe, på grunn av at hun ble næringstom.

- Jeg får ikke så mye energi som jeg trenger og musklene blir slappe. Jeg prøver og prøver, men det blir lite framdrift. Jeg fikk cola underveis i løpet, og da kviknet jeg litt til, forteller hun.

Øyre Slind sier at hun viste at det kom til å bli hardt og at det ville bli satt fart i feltet helt fra starten av. Hun gikk også på blanke ski.

- Jeg kommer også til å stille neste år. For å bedre prestasjonen, må jeg rett og slett trene, enkelt og greit. Jeg er en ganske fersk staker, så jeg har nok mye mer å gå på når det gjelder teknikk og styrke, sier hun til NRK.