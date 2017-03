- Et arrangement over all forventning

I dag var det klart for siste runde i Midt-Norsk mesterskap, som ble arrangert i Oppdal på Egga, på treningsbanen til Elias Ishoel. Dette er første gangen på mange år at et snøscooter-arrangement har blitt lagt til Oppdal.

- Dagen i dag har gått over all forventing. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra folk og vi har kost oss kjempemasse. Nå håper vi at dette kan bli et årlig arrangement, forteller arrangementansvarlig Silje Marie Botnan til Opdalingen.

Hun har gått i bresjen for å få dette til. Hun er selv aktiv snøscooter-kjører, men skader i kneet gjør at hun ikke er med i år. Derfor ønsket hun å prøve å få til et renn på hjemmebane.

- Jeg har ikke fått kjørt på hjemmebane selv enda, så jeg håper virkelig at dette kan bli årlig. Jeg tror vi har lagt inn en god søknad, forteller hun.

Pallplass til John Wolden

John Wolden har i dag deltatt i to klasser, Pro Open og Pro Stock. Dette er første gangen han har gjort dette.

- Det har vært en veldig fin dag. Jeg har kjørt gode løp, men jeg kjente på slutten at det ble veldig tungt, forteller han til Opdalingen.

I finalen i Pro Open lå han lenge på en 2. plass, men han kjørte smart og godt, og tok ledelsen. Men som mange andre, hadde han uhell. Han falt i det mest krevende partiet av løypa, og havnet på en tredjeplass. Han jaktet de to som var foran han, og klarte å ta igjen nummer to. Vinneren kunne han ikke gjøre noe med.

- Jeg er veldig fornøy med dagen og en andreplass. Det er veldig stas å kjøre på hjemmebane og håper vi kan få gjøre det flere ganger, sier han.

En som også utmerket seg i dag, var debutanten Johannes Drivstuen. Han kjørte i dag sitt første renn og deltok i klassen 14-16. I finalen endte han på en sjetteplass.

Fall endte med legebesøk

Ingebrigt Hoelsæter har til tider herjet med konkurrentene denne sesongen og har vunnet to renn i Midt-Norsk mesterskap. Han har tidligere uttalt til Opdalingen at han gledet seg til å kjøre på hjemmebane.

I første runde i klassen 14-16 år lå oppdalingen bra an på første runde. Like før runden var ferdig kjørte han forbi lederen på innern og startet andre runde i tet. Der gav han på og hadde et kjempehopp på rundt 20-30 meter, men landet feil og stupte ut av banen.

Det gikk et gisp i publikum da han falt av scooteren, og han ble liggende en stundt før han kom seg på beina. Han ble sjekket av ambulansepersonell på stedet og ble sendt i ambulanse til legevakten.

Han kom tilbake på krykker, og dermed var mesterskapet på hjemmebane over før det hadde startet.

- Det har vært en del knall og fall, er banen for krevende for utøverne?

- Det er en tøff og krevende bane, men det skal være litt knall og fall i denne sporten. Heldigvis har det gått stort sett veldig bra med alle som har falt, forteller Botnan.