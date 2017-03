Et stykke ned på resultatlista

I finalen natt til søndag endte han på en 10. plass. Dermed klarte han ikke å forbedre plasseringen fra helgas første renn, som gav han en tredjeplass natt til lørdag.

Under det første heatet natt til søndag endte oppdalingen på en 3. plass, før han i runde to endte på en femteplass. I finalen gikk det ikke veien for snøscooterkjøreren fra Oppdal, som endte på en 10. plass.

Nå har oppdalingen en sjanse igjen for å kunne ta en seier før Snocross-sesongen er over i USA.