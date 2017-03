Medalje til Oppdal Alpin i Hovedlandsrennet

Bare to jenter forserte de 32 portene raskere enn Guro Hestad Vognild, Oppdal Alpin, da øvelsen Super G jenter 16 gikk av stabelen under fredagens konkurranse i Hovedlandsrennet i Hafjell.

Sofie Am Olsen, Heming Il og Ine Haugland, Skade IL hadde en durabelig duell om de to første plassene, der Hemingløperen vant knepent, to hundredeler fora konkurrenten fra Telemark.

Guro Hestad Vognild, Oppdal Il og Sør-Trøndelag skikrets, kjørte inn til tredjeplass, 95 hundredeler bak vinneren, og sikret seg med det den siste pallplassen, og det med god margin.

Anna Bryn Mørkeseet, Voss Il, som måtte nemlig se seg slått med 43 hundredeler av Oppdalsløperen.

Hovedladsrennet fortsetter lørdag i Hafjell. Da står storslalom på programmet, mens slalomkonkurransen på søndag avslutter årets Hovedlandsrenn i alpint i Hafjell på Lillehammer.