Full Elias-action i Falun

Det gikk ikke Elias Ishoels vei under lørdagens heat i Clash of the Nations i Falun, men vi håper at disse action-bildene kan være et lite plaster på såret.

Det ble dobbelt norsk i Pro Stock; Martin Moland fra Alta og Martin Reiten Singsås, Trondheim.

I Pro Open kjørte Elias Ishoel seg opp i ledelsen i tredje runde, men så veltet han og mistet mye tid. For publikum kunne det nesten høres ut som om scooteren ikke hadde samme gromlyden etter veltet og like etterpå brøt også Elisas løpet.