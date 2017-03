Debuterte i Burennet - og vant

Kari Øyre Slind, Oppdal Il, vant kvinneklassen, da Burennet i regi av skigruppa i Rennebu IL, ble arrangert for 38. gang. Kari brukte 1.40.40 på den 28 kilometer lange traseen.

I herreklassen ble en av forhåndsfavorittene, Rennebus egen Håkon Myrmo, hengende litt etter Magnus Wiig, Støren Sp.klubb relativt tidlig i løpet, og greide aldri å få kontakt med konkurrenten. Wiig passerte målstreken nesten fem minutter foran Myrmo, og vant dermed herreklassen i årets utgave av Burennet, foran nettopp Håkon Myrmo, Rennebu Il på andreplass.

Wiig gikk inn på tiden 1.33.02, noe som er omtrent tjue minutter saktere enn fjorårets vinnertid. Det var helt etter Håkon Myrmos spådom før rennet.

- Forholdene tilsier at det ikke blir noen løyperekord i år, for dette blir tungt. Personlig vil prøve å gå fortest mulig opp mot Aunrøa, for å kjempe om spurtprisen. De andre som i utgangspunktet vil gå fortest, staker i dag, mens jeg går med feste, så vi får se, sier han like før rennleder Kjetil Værnes sender løperne av gårde.

Håkon ser på Burennet som en viktig oppkjøring før han neste helg stiller til start på 5 mila i NM. Det gjør også landslagsløperen Kari Øyre Slind.

- Jeg likte traseen veldig godt, men jeg stod nærmest stille i den strie vinden. Jeg måtte ta noen ordentlige magadrag i de verste kasta, sa hun etter målgang.

Kari syntes det var trivelg å gå et kortreist turrenn, der ikke alt er så høytidelig. Men allerede mandag morgen, setter hun seg i bilen og drar til Lillehammer.

- Jeg skal gå testrenn på Lillehammer, før Norgesmesterskapet starter til helga. I NM skal jeg delta på både 5 km og 30 km, og satser på å få noen gode resultater på tampen av sesongen. Burennet var for meg en perfekt lading før mesterskapet, sier hun.

Omtrent 60 løpere stilte til start på Burennet, noenlunde jevnt fordelt på tur- og trimklasse.

Vi merket oss at Even Sæther fortsatt holder koken, da veteranen gikk over målstreken etter å fullført sitt 35. Burenn. Han er dermed den med flest starter, mens Asbjørn Stavne (34 ganger), og Jon Krogstad (33 ganger), er de to andre med flest deltakelser i Burennet, som fortsatt stiller til start i det tradisjonelle rennet.

Se bilder fra Burennet 2017 øverst i saken!