Team Minera Skifer i kanonform før VM

I helga ble curlingens Norgescup-sesong avsluttet med en finale mellom de seks beste lagene gjennom sesongen. Team Minera Skifer med Steffen Walstad (skip), Markus Høiberg, Magnus Nedregotten og Alexander Lindstrøm var favoritter, og de innfridde med storspill.

– Ikke bare at de vant sine seks kamper, men de ga bort bare åtte poeng samtidig som de scoret 45 poeng selv. En solid innsats før de denne uken setter seg på flyet til VM i Edmonton, hvor første kamp i VM spilles førstkommende lørdag, skriver Stein Mellemseter i Oppdal curlingklubb i en pressemelding.

Lag Ulsrud takket nei til å delta i helgens turnering i Snarøyhallen. Det ga det unge oppdalslaget Team Toyota Bilia sjansen. De tok godt vare på den og imponerte med en sterk tredjeplass. Laget består av Kristian Foss, Michael Mellemseter, Andreas S. Hårstad og Morten I. Hovdal. Lag Ramsfjell/Jar CK tok andreplassen.

Oppdalingene Eirik Mjøen og Martin Sesaker, som spiller for Hedmarken CK, hadde lånt inn Emil Kvål fra Team Oppdalsbanken for en skadet Markus Skogvold. De måtte ta til takke med en skuffende femteplass i helga.

Yngre juniorer markerte seg i Stockholm

Mens seniorene (og noen juniorer) gjorde opp sesongfinalen på Snarøya, tok to yngre juniorlag fra Oppdal turen til Stockholm for å delta i den tradisjonsrike juniorturneringen Bill Ross Trophy. Både Team Oppdal Everk/Mesloe (Eirin Mesloe, Nina Aune, Astri Forbregd og Sara K. Holmen) og Team Oppdal Everk/Bjørnstad (Ingebrigt Bjørnstad, Martin Dønheim, Iver Hesby og Martin Bruseth) endte på oppløftende femteplasser i konkurransen mot sine eldre motstandere.

– Curlingsesongen går mot slutten, men førstkommende helg arrangeres Moskus Cup i Oppdalsbanken Curlinghall. Palmehelga er det klart for NM Mixed (to jenter og to gutter) samme sted, og tradisjonen tro vil Oppdal Curlingklubb arrangere drop-in påskecurling for store og små før strømmen slås av på isanlegget, står det i pressemeldingen.